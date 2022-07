POL-ST: Altenberge, Autodiebe stehlen BMW

Autodiebe haben einen BMW X6 gestohlen, der in der Innenstadt abgestellt war.

Der Wagen parkte in der Nacht zu Dienstag (12.07.22) an der Straße Baumbergeblick vor einem Einfamilienhaus. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 00.52 Uhr nachts und 08.00 Uhr morgens zu. Bei dem BMW handelt es sich um eine schwarze Limousine mit einem Wert im oberen fünfstelligen Eurobereich. Das Kennzeichen lautet: MS-JD 700.

Die Polizei ermittelt zu diesem Autodiebstahl. Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Greven unter 02571/928-4455.

