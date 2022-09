POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (21.09.22) an der Mersmann Stiege in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner waren zur Tatzeit - zwischen 17.40 Uhr und 20.45 Uhr - nicht zuhause. Der Spurenlage zufolge hebelten die Einbrecher eine Tür auf der Rückseite des Hauses auf.

Polizei Steinfurt