POL-ST: Altenberge, Einbruch in Wohnhaus

Altenberge (ots)

Sie schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Gebäude: Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Samstag (12.02.22), 18.00 Uhr, und Donnerstag (17.02.22), 10.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Droste-Hülshoff-Straße verschafft.

Polizei Steinfurt