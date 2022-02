POL-ST: Altenberge, Einbruch in Wohnhaus

ie Einbrecher stiegen am Donnerstag (24.02.22) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.15 Uhr in das Haus ein, das zwischen Cheruskerweg und der Straße Großer Berg liegt. Die Unbekannten durchsuchten das Schlafzimmer. Es wurden Schmuck und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

