POL-ST: Altenberge, Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle

In der Nacht von Donnerstag (07.04.) zu Freitag haben unbekannte Täter das untere Fenster der Glasfront zum Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Borghorster Straße aus der Fassung gebrochen und dann herausgerissen.

urch die entstandene Öffnung gelangten sie mit einem Hilfswerkzeug an die dortigen Zigarettenregale. Ihnen gelang es mit dem Hilfsmittel eine bislang nicht bekannte Menge von Zigarettenschachteln nach draußen zu befördern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen mit Taschen oder anderen Behältnissen im Bereich der Borghorster Straße aufgefallen sind. Darüber hinaus sind alle sonstigen sachdienlichen Informationen für die ermittelnden Beamten interessant. Zeugen melden sich bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

