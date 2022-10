POL-ST: Altenberge, Elektrisch angetriebenes Skateboard zu schnell unterwegs

Polizeibeamte wollten am Mittwoch (19.10.) an der Münsterstraße einen Mann kontrollieren, die mit einem elektrisch angetriebenen Skateboard fuhr. Den Beamten war der Mann aufgefallen, weil er mit dem Board sehr schnell auf dem Radweg unterwegs war.

Trotz der Aufforderung anzuhalten ist der Mann geflüchtet. Dabei hat er das Skateboard zurückgelassen. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Bord um ein Kraftfahrzeug handelt, das eine Höchstgeschwindigkeit von 48 km/h erzielt. Daher ist es nicht für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, schlank und sportlich. Pol-st 1325steinfurt

Er trug eine ockerfarbene Hose, ein dunkles Oberteil und eine graue Wollmütze.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

