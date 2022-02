POL-ST: Altenberge, Fahrzeugbrand (FOTO)

Am Dienstag (08.02.) sind Polizei und Feuerwehr über einen Fahrzeugbrand an der K 50 zwischen Altenberge und Greven informiert worden.

Als die Beamten eintrafen, stand der Mercedes bereits komplett in Flammen. Der Fahrer des Wagens gab an, dass er gegen 10.00 Uhr auf der K50 in Fahrtrichtung Altenberge fuhr, als der Motor plötzlich ungewöhnliche Geräusche von sich gab. Daraufhin stoppte der Mann das Fahrzeug auf dem Geh- und Radweg der K 50. Als der Fahrer sich zu einer nahe gelegenen Werkstatt begeben wollte, machte ihn ein Zeuge darauf aufmerksam, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte.

Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen. Der Mercedes brannte komplett aus. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

