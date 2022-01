POL-ST: Altenberge, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein 12-jähriger Junge aus Altenberge befuhr mit seinem Fahrrad die Markenstiege in Richtung der Straße Eggenkamp. In Höhe der ersten Einmündung der Feldstiege auf der Markenstiege stürzte der Junge, aufgrund einer ungesicherten Baustelle, zu Boden und verletzte sich leicht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Baustelle zuvor mit einer Warnbake durch den Baustellenbetreiber abgesichert war und diese durch unbekannte Personen entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, die die Warnbake entfernt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

