POL-ST: Altenberge, Kupferfallrohre gestohlen

Sechs Kupferfallrohe im Wert von mehreren hundert Euro haben Diebe vom Gelände der Kläranlage in Altenberge an der Straße Entrup gestohlen.

ie unbekannten Täter schnitten ersten Erkenntnissen zufolge ein Loch in einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (25.02.22), 12.00 Uhr, und Samstag (26.02.22), 07.15 Uhr. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet entgegen, unter Telefon 02571/928-4455.

