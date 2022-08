POL-ST: Altenberge, Kutschenunfall, eine Person schwer verletzt

Bei einem Kutschenunfall ist am Freitagnachmittag (26.08.22) gegen 17.45 Uhr eine Person schwer verletzt worden, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.

Ein 57-jähriger Kutscher aus Altenberge fuhr mit zwei Mitfahrerinnen - eine 16-Jährige und eine 14-Jährige, beide ebenfalls aus Altenberge - durch die Bauerschaft Hansell. Etwa auf Höhe der Hausnummer Hansell 110 rannten ersten Erkenntnissen zufolge einige Schafe in Richtung Kutsche. Daraufhin erschrak das Pferd und ging durch. Die Kutsche kippte auf dem Grünstreifen auf die Seite. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 16-Jährige und die 14-Jährige wurden leicht verletzt. Das Pferd blieb unverletzt und konnte kurz nach dem Unfall wieder beruhigt werden. An der Kutsche entstand ein leichter Sachschaden.

