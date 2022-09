POL-ST: Altenberge, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Laer war auf der Laerstraße in Richtung Altenberge unterwegs. Eine 22-jährige Frau aus Altenberge fuhr mit ihrem Nissan Almera auf der Laerstraße in entgegengesetzter Richtung, Fahrtrichtung Laer. An der Anschlussstelle der B 54 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen, um auf die Bundesstraße in Richtung Münster zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.

