POL-ST: Altenberge, Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am frühen Freitagmorgen (11.11.2022) gegen 04.10 Uhr ist ein Pedelecfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 62-jährige Mann aus Altenberge im Bereich der Kreuzung Laerstraße / Siemensstraße von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankhaus eine Blutprobe entnommen.

Eine Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss stellt grundsätzlich eine Gefahr dar, unabhängig von der Art der Verkehrsbeteiligung. Um niemanden, weder sich selbst noch andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden, rät die Polizei dringend dazu, nach dem Genuss alkoholischer Getränke sowohl das Auto als auch das Zweirad stehen zu lassen. Die Polizei führt regelmäßig im gesamten Kreisgebiet Kontrollen durch und ahndet Verstöße konsequent.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell