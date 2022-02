POL-ST: Altenberge, Tablet aus Sattelzugmaschine gestohlen

Das Fahrzeug stand an der Laderampe des Supermarktes Lidl an der Straße An der Alten Molkerei. Während der Fahrer mit dem Entladen seines Fahrzeugs beschäftigt war, hörte er ein klirrendes Geräusch. Als der Fahrer nachsah, erkannte er zwei junge Männer, die flüchteten. Danach stellte er fest, dass eine Seitenscheibe des Sattelschleppers eingeschlagen war und der Tablet-Computer aus seiner Halterung entwendet wurde.

Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich und etwa 18 bis 20 Jahre alt. Sie waren etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und trugen schwarze Jacken.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall oder den beiden Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

