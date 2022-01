POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Die Polizei ermittelt in einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (11.01.2022) in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.20 Uhr auf dem Lidl Parkplatz, an der Alten Molkerei 13, ereignet hat.

Ein dort geparkter grauer VW Passat wurde hinten rechts am Kotflügel, an der Stoßstange und an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei hat am Unfallort nach Spuren gesucht. Aufgrund der Beschädigungen an dem VW Passat könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein größeres Fahrzeug, um einen LKW oder ein Lieferwagen, gehandelt haben. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Bisherige Ermittlungen ergaben bislang kein greifbares Ergebnis. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

