POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (11.08.) gegen 15.30 Uhr kam es in Altenberge auf der Abfahrt von der B 54 auf die L 874 zu einem Verkehrsunfall.

Ein roter PKW Citroen Berlingo befuhr die B 54 in Fahrtrichtung Münster. An der Abfahrt Altenberge verließ er die B 54 und wollte nach links auf die L 874 abbiegen. Verkehrsbedingt musste der Pkw anhalten und den querenden Fahrzeugverkehr vorbeilassen. Ein hinter ihm fahrender gelber Bulli fuhr auf den Citroen auf. Die Fahrer beider Fahrzeuge verabredeten in einem kurzen Gespräch nach Altenberge zu fahren und dort die Personalien auszutauschen. Der Fahrer des Bulli entfernte sich jedoch und eine Feststellung seiner Daten konnte nicht mehr erfolgen.

Der Sachschaden beim Citroen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Bulli geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefon: 02571/9284455.

