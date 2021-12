POL-ST: Altenberge, Versuchter Wohnungseinbruch

Am Montag (27.12.) haben Unbekannte versucht in eine Wohnung an der Südstraße einzusteigen.

Ein Zeuge hatte gegen 18.15 Uhr verdächtige Geräusche im Garten des Hauses gehört und ging daraufhin hinaus, um nachzusehen, woher die Geräusche kamen. Dabei fiel dem Zeugen auf, dass an der Erdgeschosswohnung des Hauses Unbekannte versucht hatten über die Balkontür in das Haus zu gelangen. Die Jalousie der Tür sowie ein Fliegengitter, welches sich vor der Tür befand, waren beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

