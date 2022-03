POL-ST: Burgsteinfurt, 77-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagvormittag (11.03.22) gegen 10.12 Uhr eine 77-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Die Frau aus Burgsteinfurt überquerte zu Fuß die Wasserstraße. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 21-jähriger Autofahrer aus Borghorst mit einem schwarzen Opel Astra aus der Straße Drespenhoek nach links in die Wasserstraße ein. Als die 77-jährige etwa in der Mitte der Fahrbahn war, kam es zur Kollision. Dabei wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

