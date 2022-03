POL-ST: Emsdetten, 19-Jährige prallt mit Auto gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Die junge Frau fuhr am Freitagnachmittag (04.03.22) gegen 17.10 Uhr auf der Straße Austum von Hembergen kommend in Richtung Emsdetten. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 22 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nach dem Frontalaufprall gegen den Baum musste die 19-Jährige schwer verletzt in ein Klinikum gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Unter anderem waren Verkehrsunfall-Spezialisten der Polizei im Einsatz. Das Fahrzeug der Autofahrerin wurde sichergestellt.

