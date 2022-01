POL-ST: Emsdetten, 24-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Am Silvestermorgen (31.12.21) ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Emsdetten gegen 08.30 Uhr von der Straße Im Holtkamp abgekommen und mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der junge Mann war zunächst auf der Straße Im Holtkamp in Fahrtrichtung Reckenfelder Straße unterwegs. In einer Rechtskurve etwa auf Höhe der Hausnummer 1 verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit dem Wagen gegen eine Laterne. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem schwarzen Mercedes bergen.

Anschließend wurde der 24-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

