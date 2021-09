POL-ST: Emsdetten, 35-jähriger Autofahrer fährt in Graben und wird schwer verletzt, Zeugen befreien ihn aus Pkw

Auf der Straße Veltrup in Sinningen ist am Mittwochabend (29.09.21) gegen 16.50 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem weißen Opel Corsa in Richtung Elte unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er etwa auf Höhe der Hausnummer 11 di...

...e Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts in den Graben. Dort kam das Auto zum Stehen.

Der 35-Jährige aus Rheine konnte mit Hilfe von Zeugen aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde mit einem Kran aus dem Graben geborgen. Die Fahrbahn wurde für die Arbeiten an der Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

