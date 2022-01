POL-ST: Emsdetten, Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die 69-Jährige aus Emsdetten fuhr zunächst mit ihrem schwarzen VW Polo auf der Neubrückenstraße in Fahrtrichtung Nordwalder Straße. An der Ampel auf Höhe der Hausnummer 46 wartete eine 47-jährige Pkw-Fahrerin an der roten Ampel. Die Emsdettenerin fuhr mit ihrem Polo auf den schwarzen Nissan der 47-Jährigen auf. Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

