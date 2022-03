POL-ST: Emsdetten, Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und rammt mehrere Autos

Die Frau fuhr zunächst in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 83 kollidierte sie mit einem Wagen, der auf der rechten Straßenseite geparkt war. Die 67-Jährige setzte ihre Fahrt fort und stieß dann gegen einen weiteren Pkw sowie einen Lkw, die beide etwa auf Höhe der Hausnummer 107 am Straßenrand parkten. Das Auto der Unfallfahrerin kippte anschließend auf die linke Seite. Ersthelfer bargen die Frau und richteten den Wagen wieder auf. Die 67-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Klinikum gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf 25.500 Euro.

Warum die Frau nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an.

