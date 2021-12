POL-ST: Emsdetten, Brand bei einer Entsorgungsfirma

Am Dienstag (22.12.), gegen 19.20 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand auf dem Gelände eines großen Entsorgungsunternehmens auf der Gutenbergstraße in Kenntnis gesetzt.

us weiterer Entfernung waren Flammen und dicke schwarze Rauchwolken sichtbar. Die vor Ort agierende Feuerwehr wurde durch weitere Feuerwehrkräfte aus dem Kreis Steinfurt unterstützt. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung führte der Mess - und Strahlenschutztrupp der Feuerwehr Abgasmessungen durch. Im Zuge dieser Messungen erging vorsorglich an die Bevölkerung über NINA und über den WDR eine Warnmeldung. Um 21.45 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht. Nach wie vor herrschte aber eine große Resthitze am Brandort. Ersten Erkenntnissen nach hat freistehender aufeinandergestapelter Elektroschrott Feuer gefangen. Personen- oder Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

