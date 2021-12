POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Pkw

Am Freitag (10.12.) ist die Polizei zu einem Diebstahl aus Pkw an die Straße Hollingen in Emsdetten gerufen worden.

Eine Frau aus Rheine hatte gegen 14.30 Uhr ihren roten Opel Corsa auf dem Parkplatz der Hausnummer 18 abgestellt. Als sie gegen 16.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe an der Beifahrertür eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen silbernen Rucksack, in dem sich mehrere persönliche Dokumente der Frau befanden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

