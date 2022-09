POL-ST: Emsdetten, Diebstähle aus Auto

Am Nordring und an der Theodor-Heuss-Straße haben unbekannte Täter jeweils die Lenkräder aus Autos ausgebaut.

Am Nordring auf Höhe der Hausnummer 10 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines weißen BMWs ein. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (21.09.22), 18.00 Uhr und Donnerstag (22.09.22), 08.15 Uhr. Die Unbekannten entwendeten das Lenkrad.

An der Theodor-Heuss-Straße/Ecke Wuord verschafften sich Unbekannte zwischen Montag (19.09.22), 15.30 Uhr und Donnerstag (22.09.22), 10.00 Uhr Zugang zu einem grauen BMW. Dazu schlugen sie das Dreiecksfenster hinten rechts ein. Auch aus diesem Wagen wurde das Lenkrad gestohlen.

Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen, die von den Autoaufbrüchen etwas mitbekommen haben, entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

