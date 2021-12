POL-ST: Emsdetten, E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zunächst war der 65-jährige Autofahrer aus mit seinem blauen Mazda auf der Moorbrückenstraße unterwegs, er kam aus Fahrtrichtung Elbersstraße. Dann wollte er rechts in Münsterstraße in abbiegen. Zur selben Zeit fuhr die 15-Jährige aus Emsdetten mit ihrem E-Scooter auf der Münsterstraße in Richtung Moorbrückenstraße. Als der 65-Jährige nach rechts abbog, kollidierte er mit der von rechts kommenden Emsdettenerin, die auf der falschen Straßenseite fuhr. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

