POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Bäckereifiliale

In der Zeit zwischen Dienstag (08.11.2022), 18.30 Uhr, und Mittwoch (09.11.2022), 4.55 Uhr, ist in eine Bäckereifiliale am Grevener Damm auf Höhe der Kiesstraße eingebrochen worden.

