POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Bistro beim Tennisverein

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (06.05.22), 21.30 Uhr, und Samstag (07.05.22), 10.50 Uhr, in das Bistro des Tennisvereins an der Blumenstraße eingebrochen.

Der Spurenlage nach öffneten sie gewaltsam ein Küchenfenster und gelangten so ins Gebäude. In der Küche des Vereins, der am Stadtpark liegt, durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten einen Bargeldbetrag in dreistelliger Eurohöhe. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

