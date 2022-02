POL-ST: Emsdetten, Einbruch in die Marienschule

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben an der Marienschule in der Zeit von Dienstag (08.02.), 19.15 Uhr bis Mittwoch (09.02.), 06.30 Uhr Fenster mehrerer Klassenräume eingeschlagen. Über eins der Fenster sind die Täter in die Schule an der Bergstraße gelangt.

Polizei Steinfurt