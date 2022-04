POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Lagerräume, Bargeld gestohlen

Durch ein Oberlicht sind unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge in Lager- und Büroräume an der Straße Im Hagenkamp eingestiegen.

ie Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen Freitag (08.04.22), 18.00 Uhr, und Montag (11.04.22), 08.30 Uhr, offenbar über eine Mauer oder ein Tor in den ebenerdigen Balkonbereich der Firma, die in der Nähe Bundesstraße 481 liegt. Dann stiegen sie durch das dortige Oberlicht.

Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie die Räume und stahlen den Erkenntnissen zufolge einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/93064415 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell