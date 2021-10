POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Praxisräume

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (01.10.), 15.00 Uhr und Montag (04.10.), 07.50 Uhr in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis an der Wannenmacherstraße eingestiegen....

...Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Sie durchsuchten in der Praxis sämtliche Behandlungszimmer. Aus den Praxisräumlichkeiten entwendeten sie ein E-Bike der Marke Batavus Altura sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag, der sich in einer Kupferdose befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell