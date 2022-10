POL-ST: Emsdetten, Fahrer flüchtet vor Polizei

Am Montag (10.10.) fiel einer Polizeistreife gegen 15.40 Uhr ein Mercedes CLK aufgrund seiner Fahrweise auf. Um eine Fahrzeugkontrolle durchführen zu können, wurde am Streifenwagen das Anhaltezeichen "STOPP POLIZEI" angezeigt. Der Fahrer des Wagens hielt daraufhin am Buchenweg, in Höhe der Hausnummer 28 an.

Der Beamte stieg aus dem Streifenwagen und näherte sich dem Mercedes. Als er am Fahrzeug ankam, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und bog mit hoher Geschwindigkeit in die Hollefeldstraße ab. Der Streifenwagen nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.

Nach gut anderthalb Kilometern stoppte der Mercedes und blieb am Straßenrad stehen. Der Fahrer, ein 28-jähriger Emsdettener, stieg aus und hielt dem Beamten den Fahrzeugschlüssel entgegen. In der Zwischenzeit waren weitere Kollegen zum Einsatzort eingetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

