POL-ST: Emsdetten, Fahrzeug beschädigt

Ein geparkter schwarzer Hyundai Tuscon IX 35 wurde am Mittwoch (24.08.) am Feldhoek beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Hyundai wurde gegen 14.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 an der Straße geparkt. Als der Fahrer gegen 16.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der linken Seite Beschädigungen an der Stoßstange und der Motorhaube fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.700 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell