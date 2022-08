POL-ST: Emsdetten, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Donnerstag (11.08.) gegen 09.40 Uhr kam es in Emsdetten auf der Nordwalder Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein grauer Opel Astra befuhr die Nordwalder Straße ortsauswärts. In Höhe des Hollinger Spielplatzes wurde das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite von einem Stein getroffen. Es entstand an der linken, hinteren Seite des Pkw ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Stein wurde vermutlich von dem Gelände des Spielplatzes auf die Fahrbahn geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem "Steinwerfer" geben können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefon: 02571/9284455.

