POL-ST: Emsdetten, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Am Samstag (15.10.) gegen 00.25 Uhr hat ein 19-jähriger Mann aus Münster ein Fahrrad aus der Radstation am Emsdettener Bahnhof entwendet.

Mit dem Rad fuhr er einige Meter und schob es dann in den laufenden Verkehr in Richtung der Straße In der Lauge. Der zu dem Zeitpunkt dort fahrende weiße Pkw musste eine sofortige Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Fahrrad zu verhindern.

Die Polizei hat eine Strafanzeige gefertigt und die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Fahrzeugführer des weißen Fahrzeugs sowie Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emsdetten unter Telefonnummer 02572/9306-4415 zu melden.

