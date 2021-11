POL-ST: Emsdetten, Greven, Saerbeck, Falschgeld im Umlauf

Im Bereich Emsdetten, Greven und Saerbeck ist in den letzten drei Wochen vermehrt Falschgeld aufgetaucht.

s handelt sich dabei um 20 Euro Scheine in relativ guter Qualität. Die Scheine haben alle die Anfangsbuchstaben "UC". In den meisten Fällen ist damit in Tankstellen, Einkaufsmärkten und Gaststätten gezahlt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät bei der Annahme von 20 Euro Scheinen, diese unbedingt auf ihre Echtheit zu überprüfen.

