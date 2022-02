POL-ST: Emsdetten, Kupferkabel und Kupferrohre gestohlen

Diebe haben von einer Baustelle an der Rheiner Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel und mehrere Meter Kupferrohr gestohlen.

wischen Freitag (28.01.22), 12.15 Uhr, und Montag (31.01.22), 08.00 Uhr, wurden die Gegenstände aus einem Wohnblock entwendet, der derzeit renoviert wird. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, das an der Rheiner Straße zwischen Delpstraße und Martinumstraße liegt, ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell