POL-ST: Emsdetten, mehrere Tages-Einbrüche

An der Mittelstraße verschafften sich unbekannte Täter am Samstag (22.10.22) zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr Zutritt zu einer Doppelhaushälfte. Vermutlich gelangten sie über eine Gartentür auf das Grundstück und gelangten dann durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen schließlich Münzgeld und Schmuck. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Freitag (21.10.22) zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr hebelten Unbekannte an der Sternstraße - zwischen Sonnenstraße und Neubrückenstraße - die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten die Räume, öffneten zahlreiche Schränke und Schubladen und stahlen letztendlich Bargeld in einem dreistelligen Eurobereich, Uhren und Schmuck. Der Wert des Schmucks kann nicht beziffert werden. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

An der Straße Wildgrund - zwischen der Straße Am Kompaniekamp und der Neuenkirchener Straße - hebelten Einbrecher am Freitag zwischen 08.45 Uhr und 12.00 Uhr ebenfalls die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Aus dem Haus stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und eine goldene Halskette.

Zu allen drei Einbruchsdiebstählen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415 entgegen.

