POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer, Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 45-jährige Mann aus Emsdetten fuhr ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Zweirad auf dem Radweg von der Straße An den Klärteichen kommend in Richtung Emswiesen. Auf einer Brücke im Bereich des Skaterparks kam er aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

