POL-ST: Emsdetten, Radfahrer kollidieren

In Höhe des Kreisverkehrs Elbersstraße/Eisenbahnstraße/Moorbrückenstraße ist es am Samstag (30.07.) gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrenden gekommen.

Eine 78-Jährige Frau aus Emsdetten fuhr mit ihrem Fahrrad von der Moorbrückenstraße in Richtung Kreisverkehr. Diesen überquerte sie an der Elbersstraße in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße. Dort kam es zur Kollision mit einem 32-jährigen Radfahrer, der aus Richtung Lindenstraße kommend den Kreisverkehr befuhr. Die 78-jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

