POL-ST: Emsdetten, schwerer Verkehrsunfall

Heute Morgen (11.11.) um 06.58 Uhr ist es auf der Dettener Straße (K56) an der Einmündung Saerbecker Weg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Müllfahrzeug ist mit einem Radfahrer kollidiert.

Die Dettener Straße ist in dem Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell