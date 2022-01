POL-ST: Emsdetten, Steinfurt, Mülltonnenbrände

In Emsdetten setzten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (16.01.22) eine Mülltonne an der Wibbeltstraße in Brand. Das Feuer wurde gegen 06.25 Uhr gemeldet. Insgesamt brannten drei Tonnen ab. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

In Burgsteinfurt zündeten Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge drei große Mülltonnen an der Tecklenburger Straße an. Der Brand wurde am Samstagabend (15.01.22) gegen 22.50 Uhr gemeldet. Die Tonnen, die auf einem Schulhof an einer Gebäudewand standen, brannten vollständig ab. An der Wand platzten Klinkersteine ab. Außerdem sprangen die äußeren Scheiben von drei Doppelglasfenstern des Gebäudes.

Täterhinweise gibt es in den Brandfällen nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 02572/9306-4415 (Emsdetten) oder unter 02551/15-4115 (Steinfurt) zu melden.

