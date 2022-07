POL-ST: Emsdetten, Taschendiebstahl, ein Tatverdächtiger festgenommen, ein weiterer flüchtig

In Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl im Aldi-Markt an der Borghorster Straße in Ahlintel ist am Donnerstagvormittag (07.07.22) gegen 10.50 Uhr ein 34-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete.

Als die Polizei am Aldi-Markt eintraf, hielten mehrere Zeugen den 34-jährigen Beschuldigten fest. Ein zweiter, unbekannter Mann, der mit dem 34-Jährigen in den Discounter gekommen war, war zu diesem Zeitpunkt flüchtig. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein - ohne Erfolg.

Laut Angaben der Zeugen waren beide Männer gemeinsam in das Geschäft gekommen. Der flüchtige Täter griff demnach in den Einkaufswagen einer Geschädigten und klemmte sich das Portemonnaie unter den Arm. Anschließend verließ er den Aldi-Markt zügig. Die Geschädigte hielt den zweiten Mann - den 34-Jährigen - mithilfe weiterer Kunden auf, bis die Polizei eintraf.

Später konnte die Geschädigte ihre Geldbörse draußen auf dem Parkplatz wiederfinden. Das Bargeld fehlte.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine graue Jeans, eine dunkle Jacke und ein graues Käppi.

Die Polizei ermittelt zu dem Taschendiebstahl. Hinweise auf den flüchtigen Täter werden entgegengenommen bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

