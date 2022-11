POL-ST: Emsdetten, Unbekannter malt aus 30er-Schild eine 80

urzerhand "verbesserte" er ein Verkehrszeichen auf der Amtmann-Schipper-Straße auf Höhe der Hausnummer 43. Aus der 30 malte er mit einem wasserfesten Stift eine 80. Mit etwas Entfernung zum Schild war dies dann von einem echten 80-er-Schild nicht mehr zu unterscheiden.

Die Polizei hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geschrieben. Denn so eine Veränderung ist verboten und kann zu Unfällen führen. Die Beamten konnten die Farbe anschließend wieder entfernen. Zeugen, die von dem Beschmieren des Verkehrsschilds etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten zu melden unter Telefon 02572/9306-4415.

