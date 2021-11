POL-ST: Emsdetten, Unfall auf "Kaufland"-Parkdeck, Zeugin gesucht

Am Freitag (29.10.2021) gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf einem Parkdeck von "Kaufland" an der Straße Katthagen ein Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines grauen Mazdas beschädigte beim Versuch, sein Fahrzeug einzuparken, einen abgestellten weißen VW. Dabei entstand an dem VW ein Schaden von etwa 1000 Euro. Eine unbekannte Zeugin, die das beobachtete, sprach den Unfallverursacher auf den verursachten Schaden an. Der Fahrer des Mazdas entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die unbekannte Zeugin. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/9384215.

