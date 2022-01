POL-ST: Emsdetten, Unfallgeschädigter gesucht

Die Frau war gegen 19.00 Uhr mit ihrem weißen Mercedes-Benz in Fahrtrichtung Steinfurt unterwegs. In Höhe der Bäckerei Becker touchierte sie ihren Angaben zufolge mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs ein rechts am Straßenrand geparktes Auto. Dieses müsste eine Beschädigung im Bereich des linken Außenspiegels haben.

Weder die Emsdettenerin noch die aufnehmenden Polizeibeamten konnten ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug im Unfallstellenbereich feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallgeschädigten. Dieser oder Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

