POL-ST: Emsdetten, Verkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Auf dem Grevener Damm in Emsdetten ist es am Freitagnachmittag (15.10.21) gegen 16.16 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen, bei der ein 27-jähriger Autofahrer nur durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall verhindern konnte....

...Der 27-Jährige aus Emsdetten war zunächst auf der B481 in Richtung Greven unterwegs. Dabei stellte er fest, dass das hinter ihm fahrende Motorrad starke Schlangenlinien fuhr und nah auf seinen Wagen auffuhr. Zusätzlich schaute der Kradfahrer immer wieder nach hinten und schien sich mit dem Mercedes-Fahrer zu verständigen, der hinter ihm fuhr.

Schließlich überholte der Motorradfahrer das Auto des 27-Jährigen. Kurz darauf tat der Mercedesfahrer - trotz nahendem Gegenverkehr - dasselbe. Der Geschädigte musste abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Mercedes zu verhindern. Denn dieser musste aufgrund des Gegenverkehrs knapp vor dem 27-Jährigen mit seinem Wagen einscheren. Anschließend fuhren das Motorrad sowie der Mercedes weiter in Richtung Greven.

Die Polizei konnte den Fahrzeugführer des schwarzen Mercedes C 180 Kompressor anhand des Kennzeichens ermitteln. Sein Führerschein sowie der Wagen wurden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Der Kradfahrer ist der Polizei bislang nicht bekannt. Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,85 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte breite Schultern, trug dunkle Kleidung und einen schwarzen Motorradhelm. Im Bereich des Helmvisiers konnten schwarze Haare sowie dunkle Augen beobachtet werden.

Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Motorradfahrer beziehungsweise nach der schwarzen Maschine, mit der er an der Gefährdung des Straßenverkehrs beteiligt war. Hinweise von Zeugen zur Identität des Mannes und/oder zum Motorrad werden entgegengenommen unter Telefon 02572/9306-4415.

