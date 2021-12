POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer verletzten Pedelec-Fahrerin

ine 46 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw Peugeot die Langestraße in Richtung Rheiner Straße. Die Pedelec-Fahrerin befuhr zur Unfallzeit die Kolpingstaße in Richtung Borghorster Straße. Ohne auf den von rechts kommenden Querverkehr zu achten, fuhr die Zweiradfahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die 17-jährige Emsdettenerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

