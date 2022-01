POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Zeugin gesucht

Am Mittwoch (05.01.) kam es gegen 17.20 Uhr im Kreisverkehr "Döring" an den Straßen In der Lauge/Münsterstraße/Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall.

ine Radfahrerin befuhr den Radweg der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr und setzte die Fahrt auf dem parallel zum Kreisverkehr verlaufenden Radweg fort. Im Einmündungsbereich zum Kreisverkehr, Einfahrt Münsterstraße, kam es in Höhe der Fahrradfuhrt zu einer Kollision zwischen der Radfahrerin und einem Pkw, der beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. In diesem Zusammenhang wird eine Zeugin gesucht. Die Frau leistete bei der Radfahrerin Erste Hilfe und sprach anscheinend kurz mit dem Autofahrer, der sich anschließend entfernte. Danach übergab die Zeugin der Radfahrerin noch einen Zettel. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten zu melden, 02572/9306-4415.

