POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B481

Am Mittwochnachmittag (03.08.2022) hat sich um 16.47 Uhr auf der B481 in Höhe der Überführung Lindenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet.

Ein 54-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem 3er BMW auf der B481 in Richtung Rheine. Ein 38-jähriger Mann aus Tecklenburg war ebenfalls in einem 3er BMW auf der B481 in entgegengesetzter in Richtung, Fahrtrichtung Emsdetten, unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen scherte der 38-Jährige zum Überholen aus und kollidierte dann frontal mit dem Fahrzeug des 54-Jährigen im Gegenverkehr.

Beide Personen wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Höhe des Schadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Sowohl die 52-jährige Fahrerin eines Kia Sportage aus Rheine als auch der 32-jährige Fahrer eines VW Passat aus Rheine blieben hierbei unverletzt.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

